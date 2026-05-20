Zbulohen detaje interesante nga kontrata e Mourinhos me Real Madridin
Sipas Diario AS, Jose Mourinho e ka finalizuar marrëveshjen me Real Madridin, në një paketë që parashikon një kontratë fillestare dyvjeçare, me një zgjatje automatike edhe për një vit nëse Real Madridi e fiton La Ligën nën drejtimin e tij taktik në kampionatin vendas.
E ardhmja e shumëpritur e Mourinhos si trajneri i ardhshëm i Real Madridit thuhet se është plotësisht e mbyllur dhe aktualisht pritet vetëm njoftimi zyrtar.
Marrëveshja verbale mes trajnerit portugez dhe agjentit të tij, Jorge Mendes, tashmë është përmbyllur sa i përket pikave kryesore si kohëzgjatja e kontratës dhe paga, duke mbetur vetëm nënshkrimi formal.
Të hënën, Mourinho e ka njoftuar presidentin e Benficës, Rui Costa, se do ta refuzojë ofertën e rinovimit, e cila do t’i garantonte rritje page dhe edhe dy vite të tjera në Lisbonë.
Kontrata me Real Madridin nuk pritet të nënshkruhet deri sa Florentino Perez të rizgjidhet president të dielën, çka e lë Mourinhon me një “rrjet sigurie” të përkohshëm, pasi i ka mbetur edhe një vit në kontratën aktuale me Benficën.
Mourinho do të pushojë në Londër me familjen, përpara se të udhëtojë drejt Madridit, me njoftimin zyrtar që pritet të bëhet të hënën, në mënyrë që ai të marrë plotësisht kontrollin në fillim të qershorit./Telegrafi/