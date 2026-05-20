Dërgohet pa shenja jete një foshnje në QMF e Prezhullës, rasti në hetim
Një rast i rëndë ka ndodhur të martën në Plemetin të Obiliqit.
Policia e Kosovës në raportin 24 orësh ka bërë të ditur se një foshnje është dërguar pa shenje jete në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Preluzhë të Vushtrrisë.
Rasti ka ndodhur në ora 08:25.
“Plemetin, Obiliq 19.05.2026, 08:25. Është raportuar se në QMF, Prelluzhë është sjellë pa shenja jete viktima f/k, foshnje, vdekjen e së cilës e ka konstatuar mjeku kujdestar”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion. /Telegrafi/