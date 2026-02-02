Të gjithë fituesit e çmimeve Grammy 2026: Bad Bunny dhe Kendrick Lamar triumfojnë në një natë historike
Ceremonia e 68-të e ndarjes së çmimeve Grammy u mbajt në Los Angeles, ku Kendrick Lamar doli fituesi më i madh për të dytin vit radhazi, duke marrë pesë çmime, përfshirë ato për albumin më të mirë rep dhe duetet e tij me SZA.
Megjithatë, çmimi më i madh i natës, Albumi i Vitit, shkoi tek ylli portorikan Bad Bunny për albumin e tij Debí Tirar Más Fotos, duke bërë histori si i pari artist me album të plotë në spanjisht që fiton këtë çmim.
Lista e fituesve dhe nominimeve në kategoritë kryesore:
Katër të mëdhenjtë
Kënga e vitit
- Fituesja: Billie Eilish – Wildflower
- Nominime: Lady Gaga – Abracadabra; Doechii – Ankth; Rosé & Bruno Mars – APT; Bad Bunny – DtMF; Gjuetar/x – Artë; Kendrick Lamar feat SZA – Luther; Sabrina Carpenter – Manchild
Regjistrimi i vitit
- Fituesi: Kendrick Lamar feat SZA – Luther
- Nominime: Bad Bunny – DtMF; Sabrina Carpenter – Manchild; Doechii – Ankth; Billie Eilish – Lule të egra; Lady Gaga – Abracadabra; Chappell Roan – Metroja; Rosé & Bruno Mars – APT
Albumi i vitit
- Fituesi: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Nominime: Justin Bieber – Swag; Sabrina Carpenter – Shoqja më e Mirë e Njeriut; Clipse – Le të i zgjidhë Zoti; Lady Gaga – Mayhem; Kendrick Lamar – GNX; Leon Thomas – Mutt; Tyler, The Creator – Chromakopia
Artisti më i mirë i ri
- Fituesja: Olivia Dean
- Nominime: Katseye; Mariat; Addison Rae; I zymtë; Leon Thomas; Alex Warren; Lola Young
Pop dhe Dance
Albumi më i mirë vokal pop
- Fituesja: Lady Gaga – Mayhem
- Nominime: Justin Bieber – Swag; Sabrina Carpenter – Shoqja më e Mirë e Njeriut; Miley Cyrus – Diçka e Bukur; Teddy Noton – Kam Provuar Gjithçka Përveç Terapisë Pjesa 2
Performanca më e mirë solo pop
- Fituesja: Lola Young – Messy
- Nominime: Justin Bieber – Daisies; Sabrina Carpenter – Manchild; Lady Gaga – Sëmundje; Chappell Roan – Metroja
Performanca më e mirë dysh/Grup pop
- Fituesi: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
- Nominime: Huntr/x – Artë; Katseye – Gabriela; Rosé & Bruno Mars – APT; SZA & Kendrick Lamar – 30 Për 30
Regjistrimi më i mirë dance/elektronik
- Fituesi: Tame Impala – End Of Summer
- Nominime: Zbulimi & Anderson .Paak – Pa Kufizim; Fred përsëri.., Skepta, PlaqueBoyMax – Xhiro e Fitores; Kaytranada – Pushtuesi i Hapësirës; Skrillex – Voltazhi
Albumi më i mirë dance/elektronik
- Fituesi: FKA Twigs – Eusexua
- Nominime: Fred përsëri.. – Dhjetë Ditë; PinkPantheress – Fancy That; Rüfüs Du Sol – Thith / Nxirr frymën; Skrillex – Qofsh i mallkuar Skrillex
Regjistrimi më i mirë dance/pop
- Fitues: Lady Gaga – Abracadabra
- Nominime: Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame; Zara Larsson – Dielli i Mesnatës; Tate McRae – Vazhdo të shikosh; PinkPantheress – Ilegale
Albumi më i mirë tradicional me vokal pop
- Fituesi: Laufey – Një çështje kohe
- Nominime: Laila Biali – Këngët e Dimrit; Jennifer Hudson – Dhurata e Dashurisë; Elton John & Brandi Carlile – Kush beson në engjëj?; Lady Gaga – Harlequin; Barbra Streisand – Sekreti i Jetës: Partnerët, Vëllimi 2
Latinisht
Albumi më i mirë pop latin
- Fitues: Natalia Lafourcade – Cancionera
- Nominime: Rauw Alejandro – Cosa Nuestra; Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe); Karol G – Tropicoqueta; Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Albumi më i mirë i muzikës urbane
- Fitues: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Nominime: J Balvin – Mixteip; Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado; Nicki Nicole – Naiki; Trueno – Eub Deluxe; Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Rock dhe Metal
Performanca më e mirë rock
- Fitues: Yungblud ft Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II – Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning
- Nominime: Amyl & The Sniffers – Nuk duhet ta bësh këtë; Linkin Park – Makina e Zbraztësisë; Turnstile – Kurrë Mjaft; Hayley Williams – Mirtazapine
Kënga më e mirë rock
- Fitues: Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
- Nominime: Sleep Token – Karamel; Hayley Williams – Glum; Turnstile – Kurrë Mjaft; Yungblud – Zombi
Albumi më i mirë rock
- Fitues: Turnstile – Kurrë Mjaft
- Nominime: Deftones – Muzikë Private; Haim – Unë Dorëzohem; Linkin Park – Nga Zero; Yungblud – Idhu /Telegrafi/
