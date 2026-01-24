“Të duket normale të fërkosh kokën te kofsha e vajzës tënde?” - Agravon debati mes Selin dhe Rogertit: Mos e ke përjetuar vetë incestin
Një konflikt i ashpër ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP mes Selinës dhe Rogertit, pasi ky i fundit kritikoi ashpër raportin e Selinës me Mirin.
Rogerti ka nxjerrë në pah se sipas tij nuk është normale që Miri t’i fërkojë kokën tek kofshët Selinës dhe ta trajtojë si vajzën e tij.
Selin, nga ana tjetër, i ka kundërpërgjigjur duke e paralajmëruar të bëjë kujdes me mënyrën se si shprehet.
Rogerti: “Unë dua që Selin ta kuptojë që Miri është një person shfrytëzues, do të bëjë incest”.
Selin: “Kujdes se si e thua se do të vijë taka kokës, nuk e meriton asnjë minutë në televizion, nuk je burrë”.
Rogerti: “Miri shfrytëzon gratë. Ishim aty jashtë dhe po flisnim me Mirin. I thash a mos të ka shpëtuar goja që ke thënë se Selin e ke si vajzë. I thash a të duket normale të fërkosh kokën te kofsha e saj”.
Selin: “Nuk është normale kjo, mos vallë e ke përjetuar vetë që e njeh kaq mirë incestin, mos e bën vetë”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com