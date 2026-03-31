"Të dua shumë", Selin merr mesazh të veçantë nga DJ Gimbo në Big Brother
"Big Love" është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP.
Me këtë rast Selin Bollati mori një mesazh nga partneri i saj, ish-banori i këtij formati, DJ Gimbo.
Ai i kishte bërë një dedikim të gjatë duke i shprehur dashurinë që ka për të.
Banorja u surprizua dhe gjithashtu ia ktheu mesazhin me mirënjohje e dashuri.
Ata nisën lidhjen në Big Brother, ndonëse DJ nga Kosova prej disa javësh ndodhet jashtë shtëpisë.
Ai u largua nga një televotim i fortë, ku ishte kokë me kokë me banoren Brikena Selmani.
Megjithatë, Gimbo po e pret jashtë për të vazhduar marrëdhënien e tyre. /Telegrafi/
