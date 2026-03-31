"Big Love" është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP.

Me këtë rast Selin Bollati mori një mesazh nga partneri i saj, ish-banori i këtij formati, DJ Gimbo.

Ai i kishte bërë një dedikim të gjatë duke i shprehur dashurinë që ka për të.

Banorja u surprizua dhe gjithashtu ia ktheu mesazhin me mirënjohje e dashuri.

Ata nisën lidhjen në Big Brother, ndonëse DJ nga Kosova prej disa javësh ndodhet jashtë shtëpisë.

Ai u largua nga një televotim i fortë, ku ishte kokë me kokë me banoren Brikena Selmani.

Megjithatë, Gimbo po e pret jashtë për të vazhduar marrëdhënien e tyre. /Telegrafi/

