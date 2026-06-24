Taylor Swift dhe Travis Kelce vendosin rregull të rreptë për të ftuarit e dasmës
Travis Kelce dhe Taylor Swift u kanë kërkuar të ftuarve të tyre të dasmës që të mos sjellin dhurata për ceremoninë e tyre të ardhshme.
“Kanë thënë absolutisht asnjë dhuratë,” zbuloi shoku i lojtarit të Kansas City Chiefs, George Kittle, në një intervistë për “Extra TV” të martën.
Megjithatë, ylli i San Francisco 49ers, 32 vjeç, tha se ai planifikon t’i bëjë një dhuratë Kelce-it gjithsesi. “Po mendoja, Travis — për disa arsye — i pëlqejnë monedhat e vjetra, kështu që mund t’i blej një monedhë të vjetër. Tingëllon edhe e shtrenjtë,” tha Kittle.
Sa i përket urimeve për çiftin, Kittle u uroi që “të argëtohen shumë me të gjithë miqtë e tyre”.
Kittle gjithashtu foli për kohën kur do të mbahet dasma e shumëpritur. Në një intervistë për People, lojtari i NFL-së — i cili ka themeluar “Tight End University” së bashku me Kelce dhe Greg Olsen — tha se pjesëmarrja e Taylor Swift në kampin e trajnimit ishte diçka e veçantë, duke marrë parasysh se sa “afër” është dasma.
“Ajo është një person i jashtëzakonshëm që na ka kushtuar kohën e saj kaq afër dasmës,” tha ai. “Jemi shumë mirënjohës që janë këtu.”
Swift dhe Kelce, të dy 36 vjeç, pritet të martohen në Madison Square Garden në New York City më 3 korrik.
“Sipas një burimi, të gjithë të ftuarit janë betuar për sekret,” u tha në raport.