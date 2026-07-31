Shania Twain për fëmijërinë traumatike: Të dy prindërit ishin mjaft të ashpër, shpesh na rrihnin
Këngëtarja amerikano-kanadeze e muzikës country, Shania Twain, foli hapur për fëmijërinë e vështirë dhe dhunën që përjetoi në shtëpinë familjare, duke zbuluar se ajo dhe motrat e saj ishin të ekspozuara ndaj abuzimit fizik për vite me radhë.
Në një intervistë për emisionin "Wild Card me Rachel Martin", këngëtarja tha se është rritur në një mjedis shumë të dhunshëm në Ontario të Kanadasë, ku ajo dhe motrat e saj Jill dhe Carrie Ann shpesh kanë qenë dëshmitare të konflikteve të ashpra midis nënës së tyre Sharon dhe njerkut Jerry Twain.
"Ata e donin njëri-tjetrin, por kaluan shumë ulje-ngritje. Ata debatuan shumë dhe dhuna ishte e shpeshtë", tha Twain.
Kur u pyet nëse dhuna ishte drejtuar edhe ndaj saj dhe motrave të saj, ajo u përgjigj pozitivisht.
"Po, dhe ndaj meje. Të dy prindërit e mi ishin mjaft të pasjellshëm. Ata shpesh na rrihnin, dhe ndonjëherë na godisnin me shqelma," tha ajo.
Këngëtarja, emri i vërtetë i së cilës është Eilleen Edwards, tha se prindërit e saj e lëndonin më shumë njëri-tjetrin.
"Ishte shumë e dhunshme. Nëna ime shpesh humbiste fije floku, fytyra e saj ishte e mbuluar me mavijosje. Ndonjëherë ishte vërtet e frikshme. Shtëpia dridhej nga grindjet e tyre", kujtoi ajo.
Ajo shtoi se rritja në një mjedis të tillë pati pasoja të thella: "Ishte shumë traumatike. Ishte e zhurmshme dhe e frikshme, si një stuhi shumë e fortë."
Twain tha se nëna e saj u përpoq ta linte burrin e saj disa herë, por ai gjithmonë kthehej.
"Nëna ime shpesh përpiqej të largohej. Ne largoheshim me të, por ai gjithmonë na gjente ose ajo përfundimisht dorëzohej dhe kthehej. Ishte një rreth vicioz", tha ajo.
Shania ishte vetëm 22 vjeçe kur nëna e saj Sharon dhe njerku Jerry vdiqën në një aksident me makinë në vitin 1987, në një kohë kur karriera e saj muzikore sapo kishte filluar.
Ajo më parë shkroi për përvojat e saj të dhimbshme të fëmijërisë në autobiografinë e saj "Nga ky moment", botuar në vitin 2011. Në libër, ajo deklaroi se njerku i saj e abuzoi fizikisht dhe emocionalisht për vite me radhë dhe se ajo ishte dëshmitare e dhunës ndaj nënës së saj në disa raste.
Ajo kujtoi gjithashtu një incident kur u përpoq të mbronte nënën e saj duke e goditur njerkun e saj me një karrige, pas së cilës ai e goditi në nofull.
Këngëtarja më parë pretendoi se njerku i saj e abuzonte seksualisht që nga mosha dhjetë vjeç. Në një intervistë me The Guardian në vitin 2018, ajo tha se abuzimi fizik, psikologjik dhe seksual ishin të ndërlidhur dhe se me kalimin e kohës mësoi t'i shtypte këto përvoja traumatike.
Në të njëjtën intervistë, ajo foli edhe për jetën e saj private dhe theksoi se komunikimi i hapur është çelësi i një martese të suksesshme 15-vjeçare me bashkëshortin e saj Frédéric Thiébaud. /Telegrafi/