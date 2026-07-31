Modelja që u quajt vajza më e bukur në botë organizoi një dasmë luksoze për herë të dytë
Modelja franceze Thylane Blondeau dhe DJ Ben Attal mbajtën një ceremoni të dytë martesore në Chateau Diter në jug të Francës, pasi u martuan civilisht në Paris muajin e kaluar.
Ajo veshi një fustan nusërie me dantellë nga Miu Miu dhe postoi foto nga ceremonia në Instagram. Ajo shkroi bashkë me postimin: "Fustani i nusërisë së ëndrrave të mia. I punuar me porosi. Aty ku fillon përjetësia."
Ajo shtoi se donte që dasma të ishte e thjeshtë, delikate, moderne dhe e përjetshme, dhe se Evelyn Elayani ishte përgjegjëse për organizimin. Gjatë mbrëmjes, ajo veshi një fustan mëndafshi me një pelerinë, me të cilin vazhdoi festimin me familjen dhe miqtë.
Ceremonia u zhvillua në Chateau Diter, një pronë në stilin toskan në Grasse. Qiraja e ambienteve të dasmës fillon nga 20,000 euro.
Thylane Blondeau dhe Ben Attal janë në lidhje që nga viti 2020 dhe u martuan tre muaj pasi njoftuan fejesën e tyre. Ajo më parë zbuloi se ata festuan për herë të parë dasmën e tyre në Paris, ku veshi një fustan nusërie të punuar me porosi nga stilistja Eva Bouskila.
Kjo modele ka qenë e njohur për publikun që nga fëmijëria, kur ajo fitoi vëmendjen e industrisë së modës si një vajzë e vogël dhe më vonë u bë një nga fytyrat më të njohura të skenës franceze të modës. Ajo është quajtur një nga vajzat më të bukura në botë. /Telegrafi/