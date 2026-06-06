Taulant Kelmendi falënderon përkrahësit: Fushatë e jashtëzakonshme, nesër ia qesim pikën!
Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për deputet me numrin 30, Taulant Kelmendi, ka falënderuar qytetarët për, siç u shpreh, një fushatë të jashtëzakonshme.
Përmes një postimi në Facebook, Kelmendi tha se energjia, përkushtimi dhe dashnia e përkrahësve e kanë bërë këtë rrugëtim të veçantë, ndërsa u shpreh i bindur për angazhim edhe në ditën e votimit.
“Fushata ishte e jashtëzakonshme, çdo derë që kemi trokit, çdo dorë që kemi shtrëngu, na ka mbush me energji e entuziazëm për 4 vitet e ardhshme. E tash nesër krejt bashkë me ja qitë pikën”, ka deklaruar Kelmendi.
Në fund të mesazhit, ai u bëri thirrje qytetarëve të mobilizohen për ditën e nesërme: “Nesër, bashkë ia qesim pikën!”.