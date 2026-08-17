Tani ose kurrë! Barcelona hynë në fazën vendimtare për Julian Alvarez
Barcelona po hyn në një javë vendimtare në përpjekjen për të transferuar Julian Alvarezin nga Atletico Madridi, ndërsa klubi katalunas është në pritje të hapit të radhës nga sulmuesi argjentinas.
Barcelona ka bërë progres të rëndësishëm në ndërtimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm, me transferimet e Rodrit dhe Joao Cancelos që raportohet se janë pranë finalizimit, ndërsa nga shitja e Ferran Torresit janë siguruar rreth 50 milionë euro.
Tani, vëmendja është përqendruar plotësisht te Alvarez, i cili është shndërruar në objektivin kryesor të Barcelonës në këtë afat kalimtar.
Një takim mes Alvarezit dhe presidentit të Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marín, i cili është shtyrë disa herë, pritet të zhvillohet gjatë ditëve në vijim.
Gjatë këtij takimi, sulmuesi argjentinas pritet të tentojë ta zhbllokojë situatën dhe ta bindë drejtuesin e Atleticos që të nisë negociatat me Barcelonën për transferimin e tij.
Alvarez dëshiron që Gil Marin ta respektojë një premtim të pretenduar se do ta lejonte largimin e tij gjatë kësaj vere nëse lojtari do ta kërkonte një gjë të tillë. Sipas Marca, ky ka qenë mirëkuptimi që sulmuesi ia ka komunikuar Barcelonës.
Megjithatë, koha po kalon dhe Barcelona nuk mund ta mbajë situatën pezull pafundësisht. Klubi katalunas pret që vendimi të merret gjatë kësaj jave.
Nëse Atletico pranon të negociojë, Barcelona mund t’i nisë zyrtarisht përpjekjet për transferimin e Alvarezit. Në të kundërtën, drejtuesit e klubit do të duhet ta mbyllin këtë çështje dhe të aktivizojnë një plan alternativ.
Koha është veçanërisht e rëndësishme edhe për shkak se Atletico Madridi ka dy ndeshje në shtëpi këtë javë, ndaj Malagas dhe Villarrealit. Reagimi i tifozëve të klubit mund të bëhet kështu një tjetër faktor në këtë situatë.
Nëse Alvarez bëhet i paarritshëm, drejtori sportiv Deco dhe trajneri Hansi Flick do të duhet të vendosin nëse do të ndjekin një tjetër sulmues.
Në ditët e fundit janë përmendur emra si Lautaro Martinez, Mikel Oyarzabal, Luis Suarez dhe Viktor Gyokeres si alternativa të mundshme për Barcelonën.
Megjithatë, klubi katalunas ende nuk ka bërë një lëvizje konkrete për ndonjërin prej tyre, pasi e ardhmja e Alvarezit mbetet e pazgjidhur.
Ekziston edhe mundësia që Barcelona të vendosë të mos transferojë fare një tjetër qendërsulmues.
Në këtë rast, Flick mund të mbështetet te lojtarët aktualë të skuadrës dhe t’i përdorë në rolin e “false nine”. Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi dhe Anthony Gordon janë disa prej lojtarëve që mund të aktivizohen në këtë pozicion.
Barcelona po monitoron gjithashtu talentet e rinj Abdelkarim dhe Bisiwu, të cilët kanë lënë përshtypje gjatë fazës përgatitore dhe kanë treguar se mund të kontribuojnë edhe me gola.
Por për momentin, gjithçka sillet rreth Julian Alvarez. Kjo javë pritet të jetë vendimtare për të kuptuar nëse argjentinasi do të afrohet me fanellën e Barcelonës apo nëse klubi katalunas do të detyrohet të kthejë vëmendjen te një tjetër objektiv./Telegrafi/