Takim emocionues mes Brikenës dhe nënës së saj - Mateo e takon dhe i kërkon falje
Një moment i veçantë dhe i mbushur me emocione ka ndodhur këtë të shtunë në Big Brother VIP për Brikenën.
Pas një rrëfimi të sinqertë, banorja doli në oborr, ku e priste një surprizë e ëmbël: një tepsi me fli, përgatitur nga nëna e saj.
Pak më vonë, nëna e Brikenës doli nga dhoma e dëshirave dhe u takua me vajzën e saj, e cila nuk arriti të mbante lotët.
Me një buzëqeshje të ngrohtë, ajo u përshëndeti banorët: “I përshëndes të gjithë banorët. Mateon dhe të gjithë të tjerët. Jeni shumë të mirë”.
Në këtë moment, Mateo u afrua në oborr për të takuar nënën e Brikenës dhe i tha: “Të kërkoj falje nëse ju kam lënduar juve dhe Brikenën”.
Nëna e Brikenës e qetësoi menjëherë: “Jo kjo është një lojë, je djalë shumë i mirë”.
Takimi përfundoi me një përshëndetje të ngrohtë, ku Mateo i dha dorën nënës së Brikenës, duke vulosur një moment të veçantë dhe emocional për banoren dhe të gjithë shtëpinë. /Telegrafi/
