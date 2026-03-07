Sydney Sweeney promovon linjën e saj të të brendshmeve SYRN me fotografi provokuese
Aktorja, Sydney Sweeney, shfaqi linjën e saj të re të të brendshmeve, SYRN, në një postim në Instagram të premten.
28-vjeçarja pozoi në një selfie, duke treguar dekoltenë e saj me modelin Lowdown Cami dhe fustanin ngjyrë kafe “Date Night”.
Postimi i saj përfshinte edhe një diapozitiv të dytë me katër foto provokuese, ku Sweeney shfaqej me reçipetat Deep Dive Low Scoop. Të dyja pjesët shiten me pakicë për 39 dollarë dhe vijnë në katër ngjyra, shkruan DailyMail.
Mbishkrimi i postimit ishte: “Relacioni ynë i fundit i kabinës së fotografive”, duke përfshirë emoji filmi dhe arush pelushi.
Linja e saj e mëparshme u shit brenda orësh, dhe Sweeney ka paralajmëruar rimbushje të shpejtë, duke falënderuar ndjekësit.
Aktorja e Euphoria ka përdorur imazhe joshëse dhe marketing strategjik për të promovuar markën, ndërsa raportohet se ka dorëzuar një kërkesë për markë tregtare në SHBA për SYRN, duke sugjeruar planet e saj të ardhshme për produkte bukurie dhe kozmetikë. /Telegrafi/