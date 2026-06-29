Sunderland refuzoi 8 milionë euro, Chelsea gati ofertën e radhës për Granit Xhakën
Chelsea nuk ka hequr dorë nga transferimi i Granit Xhakës gjatë kësaj vere, sipas raportimeve të gazetarit Florian Plettenberg.
Blutë pritet të zhvillojnë një raund të ri bisedimesh me Sunderlandin të hënën, pasi oferta e parë prej 8 milionë eurosh u refuzua menjëherë nga klubi anglez.
Sunderland ka bërë të qartë si publikisht ashtu edhe privatisht se kapiteni i tyre nuk është në shitje dhe se nuk kanë ndërmend të shqyrtojnë oferta të tjera për mesfushorin shqiptar.
Megjithatë, Xhaka mbetet i interesuar për një transferim në “Stamford Bridge”, pasi dëshiron të ribashkohet me Xabi Alonson, me të cilin punoi me sukses te Bayer Leverkuseni.
"Transferimi mbetet i vështirë, por në këtë fazë nuk ka dështuar", ka shkruar Plettenberg në rrjetet sociale, duke lënë të hapur mundësinë që Chelsea të vazhdojë përpjekjet për të bindur Sunderlandin.
Ndërkohë, Xhaka mbetet i fokusuar në Kampionatin Botëror 2026, ku me Zvicrën ka arritur fazën e eliminimit direkt, aty ku ka punë me Algjerinë./Telegrafi/