Stephen Graham kritikoi kolegët e tij për vonesën në xhirime: Është mungesë respekti
Aktori britanik Stephen Graham kritikoi kolegët e tij për zakonin e tij të papranueshëm të vonesës në xhirime.
Graham fitoi njohje të veçantë përmes serialit "Adoleshenca", dhe siç deklaroi ai, e konsideron vonesën për xhirime si mungesën më të madhe të respektit ndaj ekipit të xhirimit.
Gjatë panelit të SAG AFTRA në Los Angeles, Graham e shprehu pikëpamjen e tij.
"Ka shumë aktorë që nuk shfaqen në kohë, kjo është mungesë respekti. Të lësh një ekip xhirimi që ishte në shesh xhirimi shumë kohë para teje dhe do të jetë në shesh xhirimi shumë kohë pas teje, të presë sepse je ndonjë yll i madh dhe 'pulë e artë'. Kjo është e neveritshme dhe e padrejtë", tha ai.
Gjithashtu, në fund të vitit të kaluar, Liam Neeson foli në një intervistë me Rolling Stone rreth problemeve të vonesës në shesh xhirimi.
"Dëgjoj histori shqetësuese për aktorë dhe aktore shumë të talentuar që vonohen dy, tre, madje katër orë në shesh xhirimi. Unë kurrë nuk do të punoja me njerëz të tillë. Mendoj se është jashtëzakonisht fyese", tha ai.
Neeson tha se kjo është veçanërisht problematike në sheshxhirimet ku janë të pranishëm ekipe prej 70 deri në 80 personash.
"Më e pakta që mund të bësh është t'u tregosh respekt duke qenë në kohë", tha ai.