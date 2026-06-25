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Federata Turke e Futbollit (TFF) raportohet se i është drejtuar FIFA-s me kërkesë për përsëritjen e ndeshjes së Turqisë kundër Paraguait, por kjo kërkesë është refuzuar pasi FIFA ka vlerësuar se incidenti në fjalë nuk ka ndikuar në aftësinë e gjyqtarit për të administruar takimin, raportoi mediumi turk Sabah.

Gjithçka lidhet me një episod të minutës së 45-të, kur futbollisti paraguajan Matias Galarza mori orën e gjyqtarit pasi ajo i ra në tokë dhe e vendosi në dorën e tij.

Më vonë u pretendua se lojtari ia kishte kthyer orën gjyqtarit, megjithëse sipas Sabah, ky moment nuk shihet në pamjet e disponueshme.

Futbollisti paraguajan kishte marrë tashmë një karton të verdhë, por gjyqtari nuk e pa të gjithë incidentin dhe për pasojë nuk i tregoi kartonin e dytë të verdhë. Si rezultat, lojtari shmangu përjashtimin nga ndeshja.

Sipas raportit, ky rast shkaktoi një proces të heshtur ligjor dhe diplomatik brenda kampit turk pasi Turqia humbi ndeshjen dhe u eliminua nga turneu.

Zyrtarët turq analizuan nëse incidenti mund të përfshihej në rregulloret e FIFA-s që parashikojnë përsëritjen e një ndeshjeje kur veprimet e një lojtari cenojnë autoritetin e gjyqtarit ose e pengojnë atë të menaxhojë siç duhet takimin.

Më pas, FIFA ia paraqiti qëndrimin e saj Federatës Turke, ndërsa për rastin thuhet se është informuar edhe presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino.

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Sipas Sabah, organi më i lartë i futbollit botëror pranoi se argumentet e Federatës Turke kishin një bazë të caktuar. Megjithatë, FIFA arriti në përfundimin se nuk kishte prova që gjyqtari ishte bërë i paaftë për të kryer detyrën e tij.

Edhe pse FIFA vlerësoi se udhëzimet për raste të tilla janë të qarta dhe se shqetësimet e Turqisë ishin të kuptueshme, ajo mbajti qëndrimin se nuk mund të argumentohej se gjyqtari ishte komprometuar ose penguar në menaxhimin e ndeshjes.

Faktori vendimtar ishte se gjyqtari mbante edhe një orë të dytë. FIFA i ka bërë të ditur drejtuesve turq se kjo orë rezervë e rrëzon pretendimin se incidenti ndikoi në kontrollin e ndeshjes./Telegrafi/

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