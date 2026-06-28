Skandal marketingu: “brendet e ndaluara” që vodhën vëmendjen në Kupën e Botës
Levi’s nuk pritej të ishte një nga emrat më të përfolur të këtij Botëror as Heinz apo Beats.
Por, ndonëse FIFA ka bërë përpjekje të mëdha që këto marka të mos kenë ekspozim gjatë turneut, rezultati ka qenë krejt i kundërt: ato janë kthyer në një nga temat më të diskutuara të kompeticionit.
Jashtë stadiumit Levi’s në San Francisko, logoja ikonike është mbuluar me një tarp të bardhë.
Brenda zonave të medias, logot e Heinz në shishet e ketchup-it janë mbuluar me ngjitës.
Edhe lojtarët nuk i kanë shpëtuar kësaj praktike, me raste si ai i Jamal Musialës, ku logoja e Beats në kufjet e tij është mbuluar me shirit para ndeshjes.
Asnjë nga këto marka nuk është sponsor zyrtar i FIFA-s, por pikërisht kjo “ndalim ekspozimi” i ka bërë ato edhe më të dukshme.
Ky fenomen njihet si “Efekti Streisand” – kur përpjekja për të fshehur diçka në fakt e bën atë edhe më të njohur.
FIFA nuk vepron nga inati, por për mbrojtje të sponsorëve zyrtarë që paguajnë miliona për ekskluzivitet.
Prandaj, organizata kontrollon çdo detaj të dukshmërisë brenda stadiumeve.
Megjithatë, historia tregon se “ambush marketing” shpesh e kthen këtë kontroll në bumerang.
Nga fansat holandezë në 2006, te rastet me Bavaria dhe Budweiser, deri te Beats në 2014, çdo përpjekje për kufizim ka gjeneruar edhe më shumë publicitet.
Edhe këtë herë, markat e prekura e kanë kthyer situatën në avantazh, Heinz e shndërroi në produkt të limituar, Beats e përdori si teaser marketingu, ndërsa Levi’s e ktheu mbulimin e logos në një fushatë globale.
Në fund, ndërsa sponsorët zyrtarë sigurojnë të drejta dhe prezencë të garantuar, markat “e ndaluara” po fitojnë vëmendjen e publikut. /Telegrafi/