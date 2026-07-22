Po tentonte të rikthente energjinë elektrike gjatë orëve të stuhisë, ndërron jetë elektricisti në Himarë
Një elektricist 55-vjeçar, punonjës i OSHEE-së, ka ndërruar jetë në Himarë. A2CNN mëson se i ndjeri ka qenë në detyrë gjatë orëve të mbrëmjes, kur Himara dhe Saranda u përballën me një stuhi të fortë.
Ai ndërroi jetë ndërsa po tentonte të rikthente energjinë elektrike, gjatë momenteve të shkëputjes. Stuhia e shoqëruar me erëra të forta solli shkëputje të energjisë elektrike, ndërkohë që pati pemë të rrëzuara dhe automjete të dëmtuara. (A2 Televizion)
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