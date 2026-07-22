Mbyllet për pesë ditë një segment i rrugës “Ilir Konushevci” në Prishtinë, publikohen rrugët alternative
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga 22 korriku do të mbyllet përkohësisht për qarkullim një segment i rrugës “Ilir Konushevci”, për shkak të zhvillimit të punimeve infrastrukturore.
Sipas njoftimit, segmenti që do të jetë i mbyllur për pesë ditë shtrihet nga kryqëzimi me semaforë në rrugën “Lidhja e Prizrenit” deri te kryqëzimi me semaforë në rrugën “Vëllezërit Fazliu”.
Komuna u ka bërë thirrje qytetarëve që, për të shmangur vonesat në komunikacion, të shfrytëzojnë rrugët alternative të përcaktuara gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.
Rrugët alternative të rekomanduara janë: rruga “Maliq Pashë Gjinolli”, përmes rrugës “Bajram Bahtiri”, Unaza Qendrore dhe rruga “Zagrebi”, përmes rrugës “Vëllezërit Fazliu”, rruga “Murat Mehmeti”, me dalje në rrugën “Lidhja e Prizrenit”.
Komuna e Prishtinës ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, duke theksuar se kufizimi i përkohshëm i qarkullimit është i nevojshëm për realizimin e punimeve në këtë segment rrugor. /Telegrafi/