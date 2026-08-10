Mbeturinat 'mbulojnë' hapësirën pranë shtatores së Zahir Pajazitit në Prishtinë
Sheshi "Zahir Pajaziti", një nga zonat më të frekuentuara në qendër të kryeqytetit, po përballet me një pamje jo të mirë si pasojë e grumbullimit të mbeturinave.
Në pamjet e siguruara nga terreni, pranë shatërvanit dhe në afërsi të menjëhershme të shtatores së heroit kombëtar Zahir Pajaziti, shihen kontejnerë të mbushur plot e përplot, si dhe qese të shumta mbeturinash të shpërndara nëpër pllakat e sheshit, raporton Telegrafi.
Përveç prishjes së pamjes estetike të qendrës së Prishtinës, kjo situatë krijon edhe shqetësime sa i përket higjienës publike, veçanërisht gjatë ditëve me temperatura të larta ku mund të përhapen erëra të këmbeve.
Qytetarët dhe vizitorët e rregullt të sheshit bëjnë thirrje që ndërmarrja përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave dhe organet komunale të ndërhyjnë me kohë për pastrimin e zonës dhe rritjen e dinamikës së zbrazjes së kontejnerëve në pikat më të frekuentuara. /Telegrafi/