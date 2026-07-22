Stuhia prek Sarandën gjatë natës, tre persona lëndohen nga thyerja e xhamave - pema e rrëzuar dëmton veturat
Stuhia nuk la pa prekur edhe qytetin bregdetar. 5 minuta stuhi dhe u krijuan probleme nga rënia e pemëve që bënë bllokimin e disa rrugëve.
Edhe tek bizneset përgjatë shëtitores u krijuan probleme. Në rrugën përballë stadiumit një pishë u rrëzua dhe dëmtoi 3 mjete.
Sipas informacioneve nga urgjenca e qytetit mësohet se tre shtetas kanë shkuar në spital të plagosur nga thyerja e xhamave si rrjedhojë e stuhisë.
Pas ndihmës të marrë në spital janë larguar në banesat e tyre.
Sipas videove të marra në terren vihet re se janë krijuar shumë dëme. Punonjës të shërbimeve të bashkisë janë në terren dhe monitorojnë situatën e krijuar. Njëherazi bëhet edhe pastrimi dhe sistemimi i situatës së krijuar. /Euronews.al/
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