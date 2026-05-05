Skandal i mundshëm në Ligën Premier: A do të humbasin qëllimisht për të luajtur në Ligën e Kampionëve?
Bournemouth mori kryesimin në garën për vendin e gjashtë në Ligën Premier me një fitore 3-0 ndaj Crystal Palace, një pozicion që mund t'i sjellë kualifikimin më të çuditshëm në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Ekipi në formë të shkëlqyer e kaloi Brentfordin dhe rezultati i kampionatit mund të çojë në një skenar të pabesueshëm në të cilin edhe një humbje në xhiron e fundit mund të jetë e mjaftueshme për disa klube për t'u kualifikuar për garën elitare.
Koeficienti i ka dhënë ekipit anglez një vend shtesë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, që do të thotë se edhe ekipi i vendit të pestë në tabelë do të luajë në garën më të fortë të ligës së klubeve në Evropë.
Gjërat ndërlikohen nëse Aston Villa fiton Ligën e Evropës, që automatikisht do të thotë Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm. Atëherë klubi i vendit të gjashtë të Ligës Premier do të fitonte gjithashtu një vend në Ligën e Kampionëve.
Sipas BBC, edhe pse e pamundur, ekziston një skenar në të cilin skuadra e vendit të gjashtë mund të duhet të humbasë në xhiron e fundit për të siguruar Ligën e Kampionëve.
Brighton pret Manchester Unitedin e vendit të tretë në xhiron e fundit, ndërsa Brentfordi viziton Liverpoolin e vendit të katërt. Liverpooli është përpara Aston Villas vetëm në diferencën e golave, ndërsa Manchester United është gjashtë pikë para.
Nëse Brighton ose Brentford do të ishin të sigurt se do ta ruanin vendin e gjashtë edhe nëse do të humbisnin, kjo humbje mund t’i kualifikonte për në Ligën e Kampionëve në vend të Ligës së Evropës.
Një fitore për kundërshtarët e tyre do ta ndihmonte Aston Villan të qëndronte në vendin e pestë, një parakusht kyç për aktivizimin e skenarit të përshkruar.
Sa klube angleze mund të shkojnë në Evropë?
Siç qëndrojnë gjërat, tetë ekipe angleze do të kualifikohen për në garat evropiane, por ky numër mund të rritet në dhjetë.
Nëse Nottingham Forest fiton Ligën e Evropës dhe Crystal Palace fiton Ligën e Konferencës pa përfunduar në shtatë ose tetë vendet e para, kjo do të thotë se gjysma e ligës angleze do të luajë në Evropë sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/