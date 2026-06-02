Liverpooli arrin marrëveshje me trajnerin e ri
Trajneri spanjoll, Andoni Iraiola pritet të emërohet trajner i ri i Liverpoolit, duke pasuar Arne Slot në stolin e Reds.
Sipas burimit të ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, Liverpooli ka arritur një marrëveshje në parim për të emëruar Andoni Iraolën si trajnerin e ri kryesor.
Marrëveshja është arritur tani, pasi bisedimet përparuan ndjeshëm gjatë 48 orëve të fundit.
🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻🫲🏼
Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Trajneri i njohur spanjolli 43-vjeçar thuhet se do të marrë përsipër projektin e klubit nga Anfield pas largimit të Arne Slot.
Iraola, i cili bëri përshtypje te Bournemouth duke siguruar futbollin evropian me një vend të gjashtë në Ligën Premier, pritet të sjellë stilin e tij të lojës me intensitet të lartë dhe me këmbë përpara në Anfield. /Telegrafi/