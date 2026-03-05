Shumë pretendonin se ishte më i pashëm se DiCaprio - si duket aktori Danny Nucci tani?
Danny Nucci, i njohur për rolin e tij si Fabrizio në filmin "Titanic", ka rikthyer vëmendjen e publikut pas pothuajse tre dekadash.
Shumë fansa e konsiderojnë ende si një nga aktorët më tërheqës të filmit, madje më tërheqës se Leonardo DiCaprio.
Roli i tij, megjithëse i shkurtuar në versionin final të filmit, la një përshtypje të fortë dhe kishte skena më të dhunshme që u eliminuan gjatë post-produksionit.
Pas "Titanic", Nucci ka vazhduar një karrierë të qëndrueshme në film dhe televizion, duke luajtur në projekte si "Crimson Tide", "The Rock" dhe seriale si "CSI", "Castle", "Party of Five, “9-1-1” dhe të tjera.
Ai është lindur më 15 shtator 1968 në Klagenfurt të Austrisë, me origjinë italiane nga babai dhe francezo-marokene nga nëna.
Ka kaluar pjesë të fëmijërisë në Itali dhe më pas u transferua në ShBA.
Në jetën private, Nucci ka qenë i martuar dy herë dhe ka dy vajza, Savannah dhe Maya. /Telegrafi/
