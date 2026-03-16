Shqiptarja, Hana Orllati kalon edhe fazën e dueleve në “The Voice of Finland”
Shqiptarja, Hana Orllati, ka kaluar edhe fazën e dytë, atë të dueleve, në spektaklin e njohur “The Voice of Finland”.
Hana dhe kandidatja tjetër, Kreetta Sihvola, kanë interpretuar këngën “It’s All Coming Back To Me Now” të Celine Dion.
Performanca e këtij dueti mes Hanës dhe këngëtares finlandeze, Kreetta, është vlerësuar si një ndër më të mirat e kësaj faze në “The Voice of Finland”.
Mentorja e të dy kandidateve, Jenni Vartiainen, ka përzgjedhur Kreetta-n, ndërsa dy anëtarët e tjerë të jurisë, Elastinen dhe Sanni, kanë kërkuar që Hana të kalojë në ekipin e tyre. Mes këtyre dy anëtarëve, Hana ka zgjedhur reperin Elastinen.
Në fazën e dueleve, këngëtarja e re nga Kosova arriti të dëshmojë edhe një herë fuqinë e zërit dhe sigurinë e saj në skenë. Performanca u prit me reagime të shumta pozitive.
Kujtojmë se Hana rrugëtimin e saj në muzikë e ka nisur shumë herët. Që në moshën 10-vjeçare ajo kishte marrë pjesë në “The Voice Kids Albania”, ndërsa më pas ka performuar në shumë koncerte për fëmijë në Kosovë.
Me këngën “How Am I Supposed to Live Without You”, Hana Orllati arriti të kalojë me sukses fazën e parë të kësaj gare prestigjioze këndimi, duke dëshmuar se talenti i saj nuk njeh kufij.
Hana ka përfunduar shkollën e mesme të muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë.
Për Hanën, muzika është pasioni dhe frymëzimi më i madh. Ajo premton se së shpejti do të sjellë projekte të reja muzikore për publikun. /Telegrafi/
