Shqipe Hysenaj kritikon Mateon për sjelljen ndaj Brikenës: Po ia jep gjithë fuqinë, po e dërgon në finale para vetës
Shqipe Hysenaj, duket se ndjek me vëmendje zhvillimet e BBVA dhe ka komentuar marrëdhënien mes Mateos dhe Brikenës.
Ajo ka shprehur mendimin se Mateo po i kushton shumë vëmendje Brikenës, veçanërisht gjatë periudhës që çon drejt finales.
Mes rreshtave, Shqipe thekson se Mateo duket se favorizon Brikenën për vendin e finalistëve, duke sugjeruar se ajo mund të arrijë më përpara në top 4 sesa ai vetë.
“Më duket se Mateo po ia jep gjithë fuqinë dhe vëmendjen Brikenës për Finale. Përpara do të futet Briki te 4-shja e finalisteve sesa Teo. Mund të iki para Brikit me të njëjtën teknikë në Big”, shkroi ajo.
Finalja e madhe e është caktuar për t’u zhvilluar më 18 prill. /Telegrafi/
