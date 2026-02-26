Shëndriti për Brikenën: Nuk ka lojë tjetër këtu përveç Mateos
Dinamikat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 po ndërrojnë vazhdimisht dhe së fundmi ka marrë vëmendje Brikena Selmani.
Në një bisedë me Shëndrit Lumin, ky i fundit ka lëshuar një deklaratë të fortë, duke vënë në diskutim strategjinë dhe qëllimet e saj brenda lojës.
Ai ka theksuar se, sipas tij, Brikena nuk ka asnjë strategji tjetër apo 'lojë' në shtëpi, përveç afrimitetit të saj me Mateo Borrin.
Foto: Instagram
Kjo deklaratë duket se ka krijuar tension mes banorëve, duke nxitur diskutime dhe ndjenja të përziera brenda shtëpisë.
Ndërkohë, vetë Brikena nuk ka ngurruar të reagojë.
Foto: Instagram
Ajo ka marrë guximin të përballet me Shëndritin dhe t’i kërkojë llogari për komentet e tij.
Modelja i është drejtuar hapur, duke i shprehur se nuk e priste një gjykim të tillë prej tij.
“Nuk e prita nga ti. Unë i di gjërat që kam me Mateon", ka deklaruar Brikena, duke treguar qartë se ishte ndjerë e mërzitur dhe e zhgënjyer nga komenti i Shëndritit. /Telegrafi/