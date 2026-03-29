Shëndriti hap Kutinë e Pandorës, dërgon dy banorë dhe veten në televotim
Gjatë spektaklit mbrëmë në Big Brother VIP Albania, fati i buzëqeshi Shëndritit, i cili përfitoi Kutinë e Pandorës, një nga elementët më të papritur të lojës.
Si gjithmonë, kutia solli si përfitime ashtu edhe pasoja. Nga ana pozitive, Shëndriti fitoi një udhëtim, duke marrë një avantazh personal jashtë shtëpisë.
Por, nga ana tjetër, ai u përball me një vendim të vështirë: duhej të çonte në televotim dy banorë të tjerë, së bashku me veten e tij.
Për këtë televotim, i cili vjen me pyetjen “kë doni të shpëtoni”, Shëndriti vendosi të përfshijë në nominim Edisën dhe Malin, duke i shtuar kështu tensionin garës.
Ky vendim pritet të ndikojë në dinamikat e shtëpisë, pasi zgjedhja e tij mund të sjellë reagime dhe përballje mes banorëve, ndërsa publiku tashmë ka në dorë fatin e tyre në këtë fazë të lojës. /Telegrafi/