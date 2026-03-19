SHBA miraton shitjen e armëve me vlerë 16.5 miliardë dollarë për vendet e Lindjes së Mesme
Administrata Trump anashkalon Kongresin për të përshpejtuar shitjen e miliarda dollarëve në armë për Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajtin
Administrata Trump anashkaloi Kongresin për të përshpejtuar shitjen e miliarda dollarëve në armë për Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvajtin, ndërsa aleatët e Gjirit mbajnë mbi supe hakmarrjen e Iranit për veprimin ushtarak të SHBA-së dhe Izraelit, transmeton Telegrafi.
Administrata gjithashtu përshpejtoi shitjen multimilion dollarëshe të "mbështetjes për avionë dhe municione" për Jordaninë.
Sipas njoftimeve të publikuara të enjten nga Departamenti i Shtetit, "Sekretari i Shtetit ka përcaktuar dhe ka dhënë justifikim të detajuar se ekziston një emergjencë që kërkon shitjen e menjëhershme" të artikujve të mbrojtjes për të tre kombet, "duke hequr dorë kështu nga kërkesat e shqyrtimit të Kongresit".
Përcaktimet e emergjencës u morën për gati 8.4 miliardë dollarë në shitje të kombinuara armësh për Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përfshirë Raketat e Avancuara Ajër-Ajër me Rreze të Mesme (AMRAAM), municionet F-16, Sistemet e Integruara të Mposhtjes së Avionëve të Vogël, të Ngadaltë dhe të Ulët të Fiksuar dhe radarin diskriminimi me rreze të gjatë të integruar me Mbrojtjen e Zonës së Lartë Terminale (THAAD).
Ato u bënë gjithashtu për shitjen e 8 miliardë dollarëve në radarë sensorësh për mbrojtje ajrore dhe raketore të nivelit të ulët në Kuvajt dhe 70.5 milionë dollarë në "mbështetje për avionë dhe municione" në Jordani, që përfshin "pjesë këmbimi, materiale shpenzuese dhe aksesorë, si dhe mbështetje për riparim dhe kthim".
Irani ka synuar objektet amerikane në secilin prej këtyre vendeve, si dhe në vende të tjera në të gjithë Gjirin. Nuk është e qartë se sa shpejt sistemet e mbrojtjes dhe pajisjet mbështetëse do të dorëzohen në secilin vend.
Në fillim të marsit, administrata mori një vendim emergjent për të anashkaluar Kongresin dhe për t'i shitur menjëherë 12,000 bomba Izraelit. /Telegrafi/