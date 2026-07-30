Shania Twain për kritikat ndaj pamjes së saj: Trupi im nuk është diçka për të cilën duhet të turpërohem
Këngëtarja Shania Twain foli për menopauzën dhe kritikat për pamjen e saj në një intervistë për People, duke thënë se ka mësuar të pranojë ndryshimet e trupit të saj dhe të vendosë mirëqenien e saj në vend të parë.
Twain tha se menopauza ishte një faktor që kontribuoi në incidentin e vitit 2019, kur ajo u lëndua gjatë një shfaqjeje në Las Vegas dhe u desh të nxirrej nga skena.
Ajo deklaroi se më pas këputi dy muskuj në kofshë dhe problemi u përkeqësua më tej nga dehidratimi, marrja e pamjaftueshme e ujit, proteinave dhe kripës dhe mungesa e përshtatjes me klimën në Nevada.
Ajo kujtoi gjithashtu një periudhë kur e kishte të vështirë të përballonte ndryshimet fizike. Ajo thotë se nga një grua e re që ishte e kënaqur me pamjen e saj, kaloi në një fazë ku nuk shihte më atë që i pëlqente në pasqyrë. Sot, ajo e sheh ndryshe dhe thotë se shëndeti i saj është përparësia e saj.
"Mirëqenia vjen gjithmonë e para," tha ajo.
Këngëtarja thekson se nuk ka më nevojë të kthehet te idealet e viteve të saj të rinisë.
"Nuk po përpiqem të jem 30 vjeç. Nuk po përpiqem të jem 25 vjeç dhe nuk do të jem kurrë më. I inkurajoj të gjithë: Shijojeni veten ashtu siç jeni tani dhe duajeni atë", tha Twain.
Duke folur për plakjen, ajo tha se kalon nëpër secilën fazë duke u përshtatur me të. Si shembull, ajo veçoi tenisin, të cilin nuk mund ta luajë më si më parë, kështu që ndryshoi mënyrën e të luajturit për të lehtësuar ngarkesën në trupin e saj.
Ajo tha gjithashtu se komentet negative për pamjen e saj nuk e ndikojnë më: "Trupi im nuk është diçka për të cilën duhet të turpërohem. Me kohën dhe pjekurinë vjen ajo guxim". /Telegrafi/