Fituesi i çmimit 'Oscar', Glen Keane, shpëtohet me helikopter pasi u sëmur gjatë ecjes në natyrë: Ishte si një teh thike
Animatori legjendar i Disney-t, Glen Keane, u shpëtua pasi u sëmur ndërsa po bënte ecje në malin Mummy në shtetin amerikan të Arizonës. Artisti 72-vjeçar u nxor nga zona e paarritshme nga anëtarët e shërbimit zjarrfikës me ndihmën e një helikopteri.
Keane, fitues i çmimit Oscar dhe një nga animatorët më të zotë për disa nga filmat më të famshëm të Disney-t, po bënte ecje në mal me nipërit e mbesat e tij kur filloi të ndihej i marramendur dhe nuk mund të vazhdonte më të zbriste malin vetëm.
Sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Phoenix, një telefonatë për një alpinist që kishte nevojë për ndihmë mjekësore u mor në orët e mëngjesit të 29 korrikut. Ekipet e shpëtimit e gjetën Keane në majë të Malit Mummy, i cili kishte nevojë për ndihmë për t'u zbritur përsëri.
"E dija që kisha vërtet nevojë për ndihmë," tha Keane pas incidentit.
Zjarrfikësit dërguan një helikopter për ta transportuar atë në një vend të sigurt. Edhe pse iu ofrua të shkonte në spital, animatori e refuzoi ofertën.
Duke folur për shpëtimin, Keane theksoi se sa mirënjohës ishte ndaj ekipit që e ndihmoi.
"Ndërsa po më ngrinin lart me helikopter, po shikoja zonat ku ngjitesha kur isha fëmijë. Mendova, 'Zot, faleminderit. Ka qenë vërtet një bekim të kesh një ekip të tillë'", tha Keane.
Ai shtoi se ekipet e shpëtimit rrezikuan jetën e tyre në shtegun e ngushtë në majë të malit.
«Ishte si një teh thike atje lart», e përshkroi ai situatën.
Departamenti i Zjarrfikësve i Phoenix publikoi një video të operacionit të shpëtimit dhe ekspertët i paralajmëruan alpinistët të jenë veçanërisht të kujdesshëm gjatë vapës ekstreme. Edhe pse shtegu në Malin Mummy nuk është i mbyllur as gjatë temperaturave ekstreme, rekomandohet një vlerësim i rrezikut përpara se të shkoni në ecje.
Glen Keane lindi në Filadelfia, por u rrit në Paradise Valley, Arizona. Ai tani jeton në Paris.
Gjatë më shumë se tre dekadave punë në Disney, ai la një gjurmë të madhe në botën e animacionit. Ai punoi në shumë klasike nga periudha e Rilindjes së Disney-t në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990, duke përfshirë Sirenën e Vogël, Bukuroshja dhe Bisha, Aladini, Pokahontas dhe Tarzani.
Pasi u largua nga Disney në vitin 2012, ai vazhdoi të punonte në animacion. Në vitin 2018, ai fitoi një çmim Oscar për Filmin më të Mirë të Shkurtër të Animuar për filmin "Dear Basketball", i cili u bazua në një këngë të basketbollistit të ndjerë Kobe Bryant. Ai gjithashtu drejtoi filmin e animuar të Netflix "Over the Moon", i cili u nominua për çmimin Oscar. /Telegrafi/