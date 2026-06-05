Shakira dhe Burna Boy do të performojnë në ceremoninë e parë të hapjes së Kampionatit Botëror
Shakira dhe Burna Boy do të performojnë në Mexico City në ceremoninë e parë të hapjes së Kupës së Botës, përpara ceremonisë pritëse të Meksikës dhe Afrikës së Jugut të enjten.
Ata do të interpretojnë këngën "Dai Dai", himnin zyrtar të turneut, para fillimit të ndeshjes që do të hapë kampionatin. FIFA ka planifikuar një ceremoni të veçantë për secilin prej vendeve pritëse, kështu që programi i hapjes do të mbahet edhe në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.
Programi për Meksikën përfshin gjithashtu Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana dhe Tyla, ndërsa FIFA njoftoi se disa emra të tjerë për performancat në SHBA dhe Kanada do të shpallen më vonë.
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Alanis Morissette dhe Michael Buble do të performojnë në Toronto më 12 qershor para ndeshjes midis Kanadasë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Më vonë atë ditë në Los Angeles, përpara ndeshjes midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Paraguait, turma do të shikojë Katy Perry-n, LISA-n, Rema-n, Anita-n dhe Future-n.
Të tre ceremonitë u dizenjuan nga producenti italian Marco Balich, i cili punoi edhe në hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore të këtij viti në Milano dhe Cortina. Çdo program do të mbahet afërsisht 90 minuta para fillimit të ndeshjes.
Shakira është ndër yjet që do të performojnë në pushimin e finales së Kupës së Botës, së bashku me Madonnën dhe BTS. Kënga "Dai Dai" synon të mbledhë 100 milionë dollarë për të mbështetur Fondin Global të Arsimit Qytetar të FIFA-s. /Telegrafi/