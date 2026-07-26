Brikena Selmani përjetoi një moment të veçantë gjatë transmetimit të një emisioni, kur partneri i saj e surprizoi me një gjest romantik që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve.

Ajo mori një buqetë të madhe me trëndafila të kuq, e shoqëruar me një kartolinë të mbushur me fjalë dashurie.

Në kartolinë shkruhej: “Për bionden që më ka vjedhur zemrën”, një dedikim që emocionoi Brikenën dhe krijoi një atmosferë të ngrohtë në studio.

Foto: Instagram

Pas surprizës, çifti nuk i fshehu emocionet, duke shkëmbyer puthje dhe përqafime para kamerave.

Momenti romantik u prit me duartrokitje dhe buzëqeshje, derisa Brikena falënderoi partnerin për gjestin e veçantë.

Foto: Instagram

Surpriza u kthye në një nga momentet më të komentuar të emisionit, duke dëshmuar edhe një herë afërsinë dhe dashurinë mes çiftit.

Ata nisën historinë e dashurinë në Big Brother VIP Albania 5, që po vazhdon edhe jashtë formatit. /Telegrafi/

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