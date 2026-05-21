Shakaja e Robert De Niros për Trumpin dhe Epsteinin shkakton reagime të shumta në rrjetet sociale
Aktori i njohur Robert De Niro ka nxitur reagime të shumta pasi bëri një shaka për Donald Trumpin dhe dosjet e lidhura me Jeffrey Epstein, gjatë paraqitjes së tij në emisionin “The Late Show with Stephen Colbert”.
Ngjarja ndodhi në episodin parafundit të emisionit, gjatë segmentit të njohur “Colbert Questionert”, ku të ftuarit u përgjigjen pyetjeve të shkurtra dhe shpesh me humor.
Në një moment, De Niro e pyeti Colbertin: “Për çfarë numri po mendoje?”, ndërsa moderatori u përgjigj se numri që e ka “gjithmonë në mendje” është tre. Pikërisht aty De Niro e çoi bisedën në një drejtim politik, duke e kthyer përgjigjen në një batutë:
“Po pyes sepse mendova se bëhej fjalë për dy milionë e gjysmë. Ky është numri i dosjeve të Epstein-it që Trump ende nuk i ka publikuar”.
Shaka u shoqërua me një reagim të zhurmshëm nga publiku në studio, por gjithashtu ndezi diskutime edhe në rrjete sociale, ku pati komente të ndryshme – nga mbështetja e humorit të De Niros, deri te kritika të ashpra ndaj tij.
Artikulli kujton se përplasjet mes De Niros dhe Trumpit kanë vite që vazhdojnë, që nga fushata presidenciale e vitit 2016. De Niro ka qenë ndër kritikët më të zëshëm të Trumpit, ndërsa edhe ish-presidenti amerikan ka reaguar më herët ndaj aktorit, duke e sulmuar në rrjetin e tij social Truth Social dhe duke e quajtur person me “IQ jashtëzakonisht të ulët”.
Ndër vite, De Niro ka shprehur qëndrime të forta politike kundër Trumpit edhe në skena të ndryshme publike, përfshirë fjalime në evente dhe çmime, si dhe protesta, ku e ka konsideruar atë “kërcënim ekzistencial” për liritë dhe sigurinë.
Reagimet ndaj batutës së fundit tregojnë se raporti i De Niros me Trumpin vazhdon të jetë një temë që ndan opinionin, edhe kur shfaqet në formën e humorit televiziv. /Telegrafi/