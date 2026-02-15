Selin i reagon ashpër Rogertit pas ngacmimeve për orientimin e saj: Jam lesbike edhe çfarë
Rogert Sterkaj dhe Selin Bollati janë përfshirë në një debat të ashpër pas spektaklit të së shtunës në Big Brother.
Kjo pasi banori e ngacmoi vazhdimisht për orientimin seksual, meqë ka shkëmbyer puthje në buzë me Gretën.
"Çfarë është problemi yt me orientimin tim seksual", "Të të vij turp që jep vetëm mesazhe të gabuara", "Nuk është problem të pëlqesh një femër, njerëzit kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan", kanë qenë fjalët e banores.
Rogerti në anën tjetër ia ktheu: "Shkove e puthe, ti që shkon e puth këtë, ti që puth kunatën në buzë, çfarë orientimi seksual ke".
"Jam lesbike dhe çfarë, çfarë të duhet ty", i tha në fund Selin duke i theksuar se ka të drejtën të jetë si të dojë.
Rogerti këto ngacmime ka bërë edhe me Kristi Lamajn, duke e vënë në siklet për këtë pjesë.
Sido që të jetë, ai njihet për këtë lloj loje që ka zgjedhur me ofendime e ngacmime në këtë format. /Telegrafi/