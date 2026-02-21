Selin flet hapur për marrëdhënien me Mirin pas Kutisë së Pandorës: Letrën e babait nuk e kam zbërthyer nga emocionet
Pas zbulimit të përmbajtjes së Kutisë së Pandorës, Selin u përfshi në diskutime me disa banorë, përfshirë Mirin, Artanin, Juelën dhe Malin.
Ajo u shpreh për Mirin: “S’ka fjalë të përshkruajë negativitetin dhe ndjesinë e keqe që kam për Mirin si një baba për fjalët e një babai tjetër”.
“Sa i përket letrës së babait… ishte një letër që e kam kërkuar shumë herë. Kam qenë aq e emocionuar dhe nuk e kam zbërthyer. Kur është futur Greta, mendova se kishte ardhur për lojën e saj meqë isha zgjedhur banore e preferuar. Kur erdhi vëllai… kanë qenë disa takime, biseda me Mirin. Me ardhjen e vëllait i kam thënë Mirit ‘vëllai më tha të luaj vetëm’ dhe fjala e tij është urdhër për mua”, shtoi Selin.
Përfundimisht, Selin tregon se emocionet e forta e kanë ndaluar të interpretojë letrën e babait menjëherë, duke i dhënë thelbësi mesazhit dhe marrëdhënies me Mirin. /Telegrafi/
