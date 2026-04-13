Selin: E kam ëndërr që të dal fituese e Big Brother
Selin Bollati është shpallur finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania.
Ndonëse kanë mbetur edhe pak ditë deri në finale, ajo është gjendur duke biseduar me veten.
E thekson se e ka ëndërr të shpallet fituese, por që mbetet për t'u parë deri më 18 prill.
“A do ishte ëndërr që unë të dilja fituese, patjetër që po”, theksoi ajo.
"Kam qenë e vërtetë, jo perfekte por", tha në një moment tjetër banorja.
Selin është komentuar tejet shumë në këtë edicion, madje është shpallur në disa raste edhe e preferuar e publikut.
Në garë për 100 mijë euro janë edhe: Rogert Sterkaj, Miri dhe Mateo Borri. /Telegrafi/
