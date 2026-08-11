Selin Bollati shfaq stilin veror me një kombinim të freskët dhe plot elegancë
Selin Bollati ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit, duke zgjedhur një kombinim veror që ndërthur elegancën me një stil të freskët dhe modern.
Ajo u shfaq me një bluzë të bardhë me detaje të valëzuara dhe një fund të shkurtër me vija të kaltra e të bardha, duke krijuar një pamje të lehtë dhe të përshtatshme për ditët e verës.
Kombinimin e kompletoi me një çantë të vogël të kaltër me zinxhir dhe këpucë të bardha me taka të ulëta.
Selin Bollati/Instagram
Në aspektin e aksesorëve, Selin zgjodhi syze dielli me kornizë të hollë dhe një byzylyk të bardhë, ndërsa flokët biondë i mbajti të lëshuara në valë të buta.
Detajet e zgjedhura i dhanë paraqitjes një karakter elegant, pa e rënduar stilin.
Selin Bollati/Instagram
Fotografitë tregojnë një dukje të kuruar deri në detaje, ku ngjyrat e bardha dhe të kaltra krijojnë një kombinim harmonik dhe veror.
Selin e përcjell këtë paraqitje me një stil të thjeshtë, të pastër dhe bashkëkohor, duke i dhënë rëndësi linjave dhe aksesorëve që plotësojnë veshjen. /Telegrafi/
Selin Bollati/Instagram
Selin Bollati/Instagram
Selin Bollati/Instagram