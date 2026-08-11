Selin Bollati ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj të fundit, duke zgjedhur një kombinim veror që ndërthur elegancën me një stil të freskët dhe modern.

Ajo u shfaq me një bluzë të bardhë me detaje të valëzuara dhe një fund të shkurtër me vija të kaltra e të bardha, duke krijuar një pamje të lehtë dhe të përshtatshme për ditët e verës.

Kombinimin e kompletoi me një çantë të vogël të kaltër me zinxhir dhe këpucë të bardha me taka të ulëta.

Selin Bollati/Instagram

Në aspektin e aksesorëve, Selin zgjodhi syze dielli me kornizë të hollë dhe një byzylyk të bardhë, ndërsa flokët biondë i mbajti të lëshuara në valë të buta.

Detajet e zgjedhura i dhanë paraqitjes një karakter elegant, pa e rënduar stilin.

Selin Bollati/Instagram

Fotografitë tregojnë një dukje të kuruar deri në detaje, ku ngjyrat e bardha dhe të kaltra krijojnë një kombinim harmonik dhe veror.

Selin e përcjell këtë paraqitje me një stil të thjeshtë, të pastër dhe bashkëkohor, duke i dhënë rëndësi linjave dhe aksesorëve që plotësojnë veshjen. /Telegrafi/

Selin Bollati/Instagram

Selin Bollati/Instagram

Selin Bollati/Instagram

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