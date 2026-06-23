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Selena Gomez dhe Timothée Chalamet do të luajnë së bashku në një film të ri, dy vjet pas një momenti të sikletshëm në ceremoninë e Golden Globe Awards që përfshinte Kylie Jenner. Ngjarja bëri që Selena të bisedonte për këtë me shoqen e saj më të ngushtë, Taylor Swift, në një moment që më pas u bë viral në internet.

Gomez, 33 vjeç, dhe Chalamet, 30 vjeç, do të bashkojnë forcat në filmin e animuar me tematikë alienësh Not Alone.

Kjo nuk është hera e parë që dy yjet punojnë së bashku. Ata kanë interpretuar më parë si partnerë romantikë në filmin A Rainy Day in New York të regjisorit Woody Allen, në vitin 2018.

Në filmin e ri, Selena do të interpretojë Fran, e përshkruar si një “astrobotaniste brilante që po zhvillon raketën e parë në botë të fuqizuar nga bimët”.

Selena Gomez dhe Timothée Chalamet do të luajnë sërish së bashku në një film, më shumë se shtatë vjet pasi luajtën përkrah njëri-tjetrit në filmin e Woody Allen, A Rainy Day in New York, në vitin 2018.

Ndërkohë, në debutimin e tij në një film të animuar, Timothée do të japë zërin e Joe-s, një “mekanik raketash introvert që bën një jetë të qetë dhe të vetmuar”.

Filmi pritet të ketë potencial të madh suksesi, pasi vjen nga studioja Illumination, e njohur për ekskluzivitete shumë të suksesshme si Despicable Me dhe The Super Mario Bros. Movie.

Përshkrimi i filmit thotë:

“Kur Joe dhe Fran bashkohen për të përgatitur nisjen e parë të kësaj rakete revolucionare, mes tyre lind menjëherë një tërheqje, por asnjëri nuk është veçanërisht i aftë në romancë.

Jeta bëhet më e ndërlikuar kur tre alienë të vegjël, të çrregullt por të adhurueshëm, gjejnë strehim në shtëpinë e Joe-s. Dunk, Welly dhe Shirm janë në arrati ndërplanetare nga një oficer ligji i zellshëm, por jo shumë kompetent, i quajtur Zandro. Alienët kuptojnë se raketa e Franit mund t'u mundësojë kthimin e sigurt në shtëpinë e tyre.”

Not Alone do të bashkëdrejtohet nga Eric Guillon, Claire Dodgson dhe Jonathan Del Val dhe pritet të dalë në kinema më 16 prill 2027.

Ky lajm i madh për filmin vjen rreth dy vjet e gjysmë pas një videoje virale nga ceremonia e Golden Globes 2024, ku Gomez dhe shoqja e saj e ngushtë Taylor Swift, tashmë 36 vjeçe, u panë duke biseduar për Timothée Chalamet dhe Kylie Jenner, 28 vjeçe.

Pamjet nga tavolina e tyre tregonin Selena-n, Taylor-in dhe Keleigh Sperry, bashkëshorten e aktorit Miles Teller, duke zhvilluar një diskutim shumë të gjallë. Selena dukej serioze teksa i tregonte diçka Taylor-it dhe Keleigh-t, ndërsa kjo e fundit dëgjohej qartë duke pyetur:

“Me Timothée-n?”, derisa Selena pohonte me kokë.


Në atë kohë, eksperti i leximit të buzëve, Jeremy Freeman, pretendoi se kishte zbuluar përmbajtjen e bisedës për DailyMail.com. Sipas tij, Selena ishte ankuar se nuk ishte lejuar të bënte një foto me Timothée-n dhe kishte frikë se kjo mund ta shqetësonte atë dhe Kylie Jenner.

Sipas Freeman-it, Selena i kishte thënë Taylor-it dhe Keleigh-t:

“Ai nuk donte të bënte një foto me mua. Tha jo.”

Keleigh më pas kishte pyetur: “Timothée?”

Ndërsa Taylor thuhet se i pëshpëriti diçka në vesh Selena-s, dhe aktorja e serialit Only Murders in the Building dyshohet se u përgjigj:

“U përpoqa, por nuk munda. Do t’i mërziste ata”.

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