Selena Gomez dhe Timothée Chalamet do të ribashkohen në një film, dy vjet pas momentit viral në Golden Globes
Selena Gomez dhe Timothée Chalamet do të luajnë së bashku në një film të ri, dy vjet pas një momenti të sikletshëm në ceremoninë e Golden Globe Awards që përfshinte Kylie Jenner. Ngjarja bëri që Selena të bisedonte për këtë me shoqen e saj më të ngushtë, Taylor Swift, në një moment që më pas u bë viral në internet.
Gomez, 33 vjeç, dhe Chalamet, 30 vjeç, do të bashkojnë forcat në filmin e animuar me tematikë alienësh Not Alone.
Kjo nuk është hera e parë që dy yjet punojnë së bashku. Ata kanë interpretuar më parë si partnerë romantikë në filmin A Rainy Day in New York të regjisorit Woody Allen, në vitin 2018.
Në filmin e ri, Selena do të interpretojë Fran, e përshkruar si një “astrobotaniste brilante që po zhvillon raketën e parë në botë të fuqizuar nga bimët”.
Selena Gomez dhe Timothée Chalamet do të luajnë sërish së bashku në një film, më shumë se shtatë vjet pasi luajtën përkrah njëri-tjetrit në filmin e Woody Allen, A Rainy Day in New York, në vitin 2018.
Ndërkohë, në debutimin e tij në një film të animuar, Timothée do të japë zërin e Joe-s, një “mekanik raketash introvert që bën një jetë të qetë dhe të vetmuar”.
Filmi pritet të ketë potencial të madh suksesi, pasi vjen nga studioja Illumination, e njohur për ekskluzivitete shumë të suksesshme si Despicable Me dhe The Super Mario Bros. Movie.
Përshkrimi i filmit thotë:
“Kur Joe dhe Fran bashkohen për të përgatitur nisjen e parë të kësaj rakete revolucionare, mes tyre lind menjëherë një tërheqje, por asnjëri nuk është veçanërisht i aftë në romancë.
Jeta bëhet më e ndërlikuar kur tre alienë të vegjël, të çrregullt por të adhurueshëm, gjejnë strehim në shtëpinë e Joe-s. Dunk, Welly dhe Shirm janë në arrati ndërplanetare nga një oficer ligji i zellshëm, por jo shumë kompetent, i quajtur Zandro. Alienët kuptojnë se raketa e Franit mund t'u mundësojë kthimin e sigurt në shtëpinë e tyre.”
Not Alone do të bashkëdrejtohet nga Eric Guillon, Claire Dodgson dhe Jonathan Del Val dhe pritet të dalë në kinema më 16 prill 2027.
Ky lajm i madh për filmin vjen rreth dy vjet e gjysmë pas një videoje virale nga ceremonia e Golden Globes 2024, ku Gomez dhe shoqja e saj e ngushtë Taylor Swift, tashmë 36 vjeçe, u panë duke biseduar për Timothée Chalamet dhe Kylie Jenner, 28 vjeçe.
Pamjet nga tavolina e tyre tregonin Selena-n, Taylor-in dhe Keleigh Sperry, bashkëshorten e aktorit Miles Teller, duke zhvilluar një diskutim shumë të gjallë. Selena dukej serioze teksa i tregonte diçka Taylor-it dhe Keleigh-t, ndërsa kjo e fundit dëgjohej qartë duke pyetur:
“Me Timothée-n?”, derisa Selena pohonte me kokë.
Në atë kohë, eksperti i leximit të buzëve, Jeremy Freeman, pretendoi se kishte zbuluar përmbajtjen e bisedës për DailyMail.com. Sipas tij, Selena ishte ankuar se nuk ishte lejuar të bënte një foto me Timothée-n dhe kishte frikë se kjo mund ta shqetësonte atë dhe Kylie Jenner.
Sipas Freeman-it, Selena i kishte thënë Taylor-it dhe Keleigh-t:
“Ai nuk donte të bënte një foto me mua. Tha jo.”
Keleigh më pas kishte pyetur: “Timothée?”
Ndërsa Taylor thuhet se i pëshpëriti diçka në vesh Selena-s, dhe aktorja e serialit Only Murders in the Building dyshohet se u përgjigj:
“U përpoqa, por nuk munda. Do t’i mërziste ata”.