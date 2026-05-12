Satoshi hap Eurovisionin për Moldavinë me këngën “Riva, Moldavia!”
Ka nisur zyrtarisht gara në Eurovision, ku Moldavia ka hapur pjesën e parë të performancave në skenën e madhe evropiane.
Përfaqësuesi Satoshi ishte i pari që u ngjit në skenë, duke hapur konkurrimin me këngën “Riva, Moldavia!”.
Performanca e tij shënoi startin e një nate të mbushur me muzikë dhe spektakël, ndërsa vendet pjesëmarrëse pritet të sjellin paraqitje të ndryshme në garën për finalen e Eurovisionit. /Telegrafi/
