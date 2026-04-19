Sandra Bullock hap llogari në rrjetin social Instagram, fiton 5 milionë ndjekës në tre ditë
Sandra Bullock hapi një profil në Instagram dhe vetëm brenda pak ditësh ka grumbulluar më shumë se pesë milionë ndjekës.
Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Lily Collins, Lee Pace, Kristin Davis, Nia Long, Maria Sharapova dhe personazhe të tjerë të famshëm, si dhe kompani prodhimi dhe shërbime transmetimi, komentuan në postimin e parë, një video në të cilën ajo bën një margaritë.
Ajo zbuloi se është entuziaste për llogarinë e saj, edhe pse ende po mësohet me mënyrën se si funksionon rrjeti i njohur social. Duke folur në eventin CNBC Changemakers 2026, ajo shpjegoi se i kishte shmangur mediat sociale për vite me radhë. "Për një kohë, isha vetëm një vëzhguese, duke përdorur mediat sociale për të kuptuar se si funksiononin".
Sandra Bullock theksoi se nuk është dikush që poston në mënyrë impulsive. Përpara se të hapte profilin e saj, ajo mendoi me kujdes se çfarë lloj mesazhesh donte të dërgonte dhe çfarë ndikimi mund të kishte përmbajtja e saj.
Ajo theksoi se është e rëndësishme për të të ofrojë diçka të vlefshme dhe të jetë e vetëdijshme për gabimet e mundshme.
Edhe pse pyeti se çfarë lloj përmbajtjeje funksionon më mirë në mediat sociale, aktorja e bëri të qartë se nuk planifikon të përshtatet me çdo trend. Ajo tha se "nëse duhet të bëj shaka për qejf, kjo nuk është bota ime", dhe theksoi se nuk planifikon të postojë selfie ose video me grim.