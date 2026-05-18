Sa janë shanset që Bullgaria, e cila po përballet me vështirësi financiare, të organizojë Eurovision 2027?
Pas fitores së parë të Bullgarisë në Eurovision, lindi pyetja se ku do të mbahej edicioni i ardhshëm i konkursit dhe nëse Bullgaria mund të organizonte një nga ngjarjet më të mëdha televizive në Evropë.
Fituesja e këtij viti, Dara, e cila fitoi me këngën "Bangaranga", ka thënë tashmë se dëshiron që Konkursi i Këngës Eurovision të zhvillohet në Sofje vitin e ardhshëm.
Megjithatë, organizimi i një eventi kaq të madh për Bullgarinë mund të paraqesë një sfidë serioze financiare për vendin.
Bullgaria ka marrë pjesë në Festivalin e Këngës në Eurovision për pak më shumë se dy dekada dhe vitet e fundit është tërhequr nga konkursi disa herë për arsye financiare.
Vendi nuk mori pjesë nga viti 2023 deri në vitin 2025 dhe rikthimi i saj këtë vit i solli një fitore historike.
Mendimet mbi organizimin e Festivalit të Këngës Eurovision 2027 në Bullgari deri më tani janë të ndara.
Kryeministri bullgar Rumen Radev postoi në Facebook pas fitores se suksesi i Darës është provë se Bullgaria mund të fitojë në skenën e madhe evropiane.
"Bullgaria po pret Evropën dhe botën në Eurovision 2027", shkroi ai.Vetë Dara thuhet se tha pas fitores së saj: "Vitin tjetër, Eurovision do të vijë në Sofje dhe ne duhet të përgatitemi".
Megjithatë, një pjesë e publikut po pyet se sa do të kushtonte organizimi i konkursit dhe nëse vendi mund ta përballojë një projekt të tillë.
Sa kushton organizimi i Festivalit të Këngës në Eurovision?
Organizimi i Festivalit të Këngës në Eurovision aktualisht vlerësohet në mes 20 dhe 40 milionë euro, varësisht nga madhësia e prodhimit, masat e sigurisë, infrastruktura dhe qyteti pritës.
Në vitet e fundit, kostot janë rritur ndjeshëm, kështu që, për shembull, Festivali i Këngës në Eurovision në Liverpool në vitin 2023 kushtoi rreth 27 milionë euro, ndërsa edicioni në Basel vlerësohet në gati 40 milionë euro.
Edicionet më të shtrenjta përfshijnë ende Konkursin e Këngës Eurovision në Baku në vitin 2012, organizimi i të cilit thuhet se kushtoi më shumë se 60 milionë euro, pa përfshirë ndërtimin e vendit.
Shpenzimet e konkursit zakonisht ndahen midis televizionit kombëtar pritës, qytetit dhe vendit pritës, sponsorëve, shitjes së biletave dhe të ardhurave nga televotimi.
Arena 8888 si një vend pritës i mundshëm
Arena 8888 Sofia, salla më e madhe në Sofje, përmendet si vendi më i mundshëm për Konkursin e Këngës në Eurovision.
Është një arenë shumëfunksionale e hapur në vitin 2011, që pret gara sportive dhe koncerte të mëdha.
Më parë ishte vendi ku u zhvillua Konkursi i Këngës për Fëmijë, Eurovision dhe yje të tillë si Lady Gaga, Jennifer Lopez, Eros Ramazzotti dhe Red Hot Chili Peppers kanë performuar atje.
Arena ndodhet në pjesën lindore të Sofjes, pranë aeroportit ndërkombëtar dhe mund të akomodojë midis 13 dhe 15 mijë vizitorë.
Kapaciteti i saj është i krahasueshëm me Wiener Stadthalle, ku u mbajt Konkursi i Këngës Eurovision në Vjenë këtë vit. /Telegrafi/