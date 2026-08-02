Rrudhani shënon golin e parë të sezonit, Sioni fiton bindshëm ndaj Luzernit
Donat Rrudhani e ka nisur në mënyrën më të mirë sezonin 2026/27 në elitën e futbollit zviceran, duke realizuar golin e tij të parë në kampionat.
Mesfushori ofensiv kosovar ishte një nga protagonistët në fitoren 3:0 të Sionit ndaj Luzernit, në ndeshjen e javës së dytë të Superligës zvicerane.
Rrudhani zhbllokoi rezultatin që në minutën e nëntë, duke i dhënë epërsinë skuadrës vendase. 27-vjeçari qëndroi në fushë deri në minutën e 63-të, kur u zëvendësua.
𝙍𝙧𝙪𝙙𝙝𝙖𝙣𝙞 🙌
9’ - 𝗦𝗶𝗼𝗻 ouvre le score après un beau travail de Boteli qui sert parfaitement notre milieu kosovar ! 💫#SIOLUZ l 1-0
🗣 𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇 𝗦𝗶𝗼𝗻 🔴⚪️#Ensemble #Toujours pic.twitter.com/gOIECXwF27
— FC Sion (@FCSion) August 2, 2026
Po deri në minutën e 63-të luajti edhe bashkëlojtari i tij, Rilind Nivokazi, ndërsa Sioni nuk mundi të llogariste në dy futbollistët tjerë kosovarë, Kreshnik Hajrizin dhe Benjamin Kolollin, të cilët munguan për shkak të lëndimeve.
Në anën tjetër, portën e Luzernit e mbrojti portieri shqiptar Simon Simoni.
Me këtë fitore, Sioni regjistroi tre pikë të rëndësishme, ndërsa Rrudhani e nisi sezonin me gol, duke konfirmuar formën e mirë që po kalon. /Telegrafi/