Rrëfehet Kristin Cabot: Vajza më tha se në koncertin e "Coldplay" ishte edhe ish-bashkëshorti im
Kristin Cabot, gruaja në qendër të incidentit të famshëm të 'Kiss Cam' gjatë koncertit të "Coldplay" në korrik 2025, ka zbuluar detaje të reja në një intervistë me Oprah Winfrey.
Ajo tregoi se ishte paralajmëruar nga vajza e saj se ish-bashkëshorti i saj, Andrew Cabot, do të ishte gjithashtu në koncert, gjë që i shkaktoi ankth për një takim të mundshëm të sikletshëm, ndërsa ishte atje me ish-shefin e saj, CEO-n e "Astronomer", Andy Byron.
Cabot tha se, duke qenë në stadiumin Gillette me 55 mijë vetë, mendoi se ishte e pamundur të ndeshej me ish-bashkëshortin.
Megjithatë, fati solli që ajo dhe Byron të shfaqeshin në 'Kiss Cam', duke shënuar momentin viral.
Ajo theksoi se marrëdhënia me Byron ishte pjesë e një dinamike të ngushtë profesionale dhe shoqërore, dhe se ish-bashkëshorti e kuptonte këtë, duke e ditur që ata dilnin jashtë punës.
Megjithatë, pas videos 15-sekondëshe, Cabot dhe Byron u detyruan të japin dorëheqjen nga "Astronomer".
Ajo rrëfeu gjithashtu për ngacmimet e rënda që përjetoi, përfshirë qindra kërcënime me vdekje dhe kërcënime ndaj sigurisë së fëmijëve të saj.
Coldplay kiss cam woman says she and her boss were separated from their marriages when they were caught in viral video.
Kristin Calbot has revealed she was estranged from her husband at the time of the viral video and her husband was even at the same concert. pic.twitter.com/kod5D3uDqy
— Oli London (@OliLondonTV) March 17, 2026
Cabot pranoi se kishte bërë një gabim, por shtoi se shkalla e turpërimit publik ishte jo-proporcionale me situatën.
Në thelb, intervista e saj thekson përpjekjen për të shpjeguar kontekstin e ngjarjes dhe ndikimin e madh personal dhe profesional që pati një moment i shkurtër viral. /Telegrafi/