Roma mbetet duarbosh, Fenerbahçe i rrëmben në fund yllin anglez
E ardhmja e Mason Greenwood ka pësuar një kthesë të papritur në orët e fundit të afatit kalimtar të transferimeve.
Sulmuesi anglez i Marseille, i cili dukej shumë pranë një kalimi te Roma, tashmë është vetëm një hap larg transferimit te Fenerbahçe.
Kur gjithçka dukej e vendosur që Greenwood do të transferohej në Serie A, klubi turk ka ndërhyrë fuqishëm në negociata dhe ka arritur ta përmbysë situatën.
Marrëveshja mes palëve është arritur dhe tashmë mbetet vetëm firma për të zyrtarizuar një nga lëvizjet më befasuese të kësaj merkatoje.
Fenerbahçe fiton garën, Roma mbetet duarbosh
Fenerbahçe ka realizuar një goditje të madhe në tregun e transferimeve duke siguruar shërbimet e Mason Greenwood.
Klubi turk prej kohësh ishte në kërkim të një sulmuesi me profil të lartë, i cili mund të sjellë më shumë cilësi dhe rrezikshmëri në repartin ofensiv.
Anglezi është parë si lojtari ideal për të ngritur nivelin e sulmit dhe për të qenë një prej figurave kryesore të skuadrës në sezonin e ardhshëm.
Transferimi është veçanërisht befasues për faktin se Roma dukej se kishte avantazhin në negociata.
Klubi italian kishte avancuar ndjeshëm bisedimet dhe gjithçka sugjeronte se Greenwood do të vazhdonte karrierën në Serie A.
Megjithatë, Fenerbahçe reagoi shpejt, paraqiti një ofertë bindëse dhe arriti ta ndryshojë rrjedhën e operacionit në momentet vendimtare.
Për vetë lojtarin, ky transferim paraqet një mundësi të rëndësishme për të rikthyer vazhdimësinë dhe për të qenë sërish protagonist.
Në Turqi, Greenwood do të gjejë një projekt ambicioz, një klub me objektiva të mëdha dhe një tifozëri që kërkon rezultate të menjëhershme.
Aftësia e tij për të luajtur në disa pozicione të repartit ofensiv, si në krahë ashtu edhe në qendër, e bënte atë një objektiv shumë të dëshiruar për skuadrën italiane.
Rasti Greenwood është një tjetër dëshmi se në futboll asgjë nuk është e sigurt deri në momentin e firmës.
Një marrëveshje që dukej pothuajse e përfunduar mund të ndryshojë brenda pak orësh nëse një klub tjetër ndërhyn me një ofertë më të fortë.
Kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur me Fenerbahçen, e cila ka shfrytëzuar momentin dhe ka dalë përpara Romës në garën për sulmuesin.
Marseille, nga ana tjetër, tashmë e konsideron shumë të avancuar largimin e Greenwood. Nëse firma përfundon, klubi francez do të realizojë një shitje të rëndësishme në kuadër të planifikimit të afatit kalimtar të verës.
Transferimi i Mason Greenwood te Fenerbahçe pritet të jetë një nga goditjet më të mëdha të kësaj vere. Anglezi mbetet një futbollist me talent të jashtëzakonshëm, aftësi për të krijuar diferencën dhe për të vendosur ndeshje me individualitetin e tij.
Fenerbahçe fiton një lojtar me emër, cilësi dhe potencial për të ndryshuar ekuilibrat në garat vendase dhe për të rritur ambiciet e saj në Evropë.
Gjithçka tashmë është gati për finalizimin, Greenwood ishte shumë pranë Romës, por gjithçka tregon se destinacioni i tij i ardhshëm do të jetë Fenerbahçe.
Një kthesë e madhe e afatit kalimtar që e shndërroi një transferim të zakonshëm në një nga surprizat më të mëdha të verës. /Telegrafi/