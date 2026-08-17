Sulmuesi me prejardhje nga Kosova Olti Hyseni po vazhdon të shkëlqejë te Brondby.

Anësori i majtë realizoi në triumfin ndaj Sonderjyske, ku Brondby fitoi me rezultat 3-2.

Hyseni e finalizoi për mrekulli një kundëraksion të vendasve, ku mori një pasim të shkëlqyer nga Fenger (45+1’).

Përndryshe, ky është goli i dytë i Hysenit në fanellën e Brondby. Ai ndër të tjera përfaqëson Danimarkën, por ka të drejtë të luajë për Kosovën./Telegrafi/

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