Gjiganti turk përgatit ofertën për yllin e Atleticos, zbulohet formula për ta transferuar
Klubi turk i Galatasarayt po punon për të siguruar shërbimet e sulmuesit norvegjez të Atletico Madridit, Alexander Sorloth, para mbylljes së afatit kalimtar.
Galatasaray po përgatit një ofertë zyrtare për Atletico Madridin dhe synon ta transferojë 30-vjeçarin përmes formulës së huazimit me detyrim blerjeje në fund të sezonit.
Kjo formulë nuk e kishte bindur fillimisht drejtuesit e klubit madrilen, por situata mund të ndryshojë për shkak të nevojës së Atletico Madridit për të gjeneruar të ardhura dhe për të krijuar hapësirë financiare për përforcime të reja.
Sorloth pati një sezon të mirë me fanellën e Atletico Madridit, duke zhvilluar 53 paraqitje dhe duke shënuar 19 gola.
Atletico kërkon të krijojë hapësirë për një tjetër sulmues
Drejtoria sportive e Atletico Madridit, e udhëhequr nga Mateu Alemany, vazhdon të kërkojë mundësi për të afruar një tjetër lojtar të rëndësishëm në repartin ofensiv.
Për këtë arsye, largimi i Sorloth mund t’i sigurojë klubit madrilen një pjesë të likuiditetit të nevojshëm për të realizuar transferime të tjera gjatë kësaj vere.
Nga ana tjetër, sulmuesi norvegjez nuk e përjashton mundësinë e largimit nga ekipi i Diego Simeones.
Megjithatë, për ta bindur atë që të transferohet në Turqi, Galatasaray duhet të përmbushë kërkesat e tij të larta financiare.
Sorloth kërkon mbi 10 milionë euro neto në sezon
Sipas raportimeve nga Turqia, Sorloth kërkon një pagë mbi 10 milionë euro neto në sezon për të pranuar transferimin te Galatasaray.
Kjo kërkesë do të detyronte klubin nga Stambolli të bëjë një përpjekje të madhe financiare për të siguruar shërbimet e sulmuesit skandinav.
Tashmë priten zhvillimet e radhës, me Galatasarayn që po përpiqet të gjejë formulën e duhur për të bindur si Atletico Madridin, ashtu edhe vetë Sorlothin për një transferim të mundshëm. /Telegrafi/