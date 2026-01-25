Rogerti i drejtohet Malit: Kush të ka bërë traumë jetën mami apo babi?
Vëllai i Madh u ka dhënë një sfidë interesante banorëve të Big Brother VIP Albania 5.
Ata kanë pasur një provë rezistence, ku duhej të qëndronin në një kuti me akull dhe kush qëndron më gjatë fiton dy muaj euro.
Gjatë kësaj sfide, Rogerti ka pasur një përplasje të ashpër me Mal Retkocerin.
Në një moment, banori i prek në familje, marrë parasysh situatën e këngëtarit jashtë.
"Kush të ka bërë traumë jetën mami apo babi?", iu drejtua Rogerti - Malit.
Ky i fundit qëndroi i qetë dhe u mundua që vazhdimisht ta injoronte Rogertin.
E për këtë pati komente e reagime të shumta, ku shumë prej tyre thanë se duhet të reagoj produksioni e të marrë masa për këtë. /Telegrafi/
