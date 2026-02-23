Robert Aramayo triumfon në BAFTA dhe frymëzon qytetin e tij të lindjes, Hull
Robert Aramayo po bëhet frymëzim për qytetin e tij të lindjes, Hull, pas suksesit në çmimet BAFTA.
Aktori u shpall aktori më i mirë për rolin e John Davidson në filmin “I Swear” dhe gjithashtu mori çmimin “Rising Star”.
Aramayo, i cili studioi arte interpretuese në Kolegjin Wyke dhe ndoqi Teatrin Hull Truck, shpërtheu në lot në skenë dhe tha: "Më la pa fjalë", shkruan BBC.
Screenshot/BBC
Laura Bulles nga kolegji e përshkroi suksesin e tij si fenomenal dhe një frymëzim për studentët: "Kjo është diçka që ata mund ta marrin me vete në çdo gjë që do të bëjnë më pas."
Drejtori i Hull Truck Theatre, Mark Babych, e quajti momentin “kërcim lart e poshtë” dhe shtoi: "Rob është një aktor fenomenal dhe një frymëzim i madh për njerëzit."
Filmi ndjek luftën e John Davidson me sindromën Tourette në Skoci gjatë viteve 1980. Aramayo e përshkroi Davidsonin si “njeriun më të shquar që kam takuar ndonjëherë”.
Producentja Georgia Bayliff tha se suksesi i tij është rezultat i përkushtimit ndaj rolit dhe historisë personale që filmit mund t’i japë jehonë globale. /Telegrafi/