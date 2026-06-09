Jason Derulo rrëzohet gjatë performancës së tij në Capital Summertime Ball
Jason Derulo u gjend në një moment të sikletshëm gjatë performancës së tij në Capital Summertime Ball, pasi rrëshqiti në shkallë dhe u rrëzua në skenë.
Ngjarja e madhe vjetore, e mbajtur në stadiumin Wembley, u rikthye dje, duke mbledhur rreth 80 mijë fansa në arenën ikonike të Londrës.
Gjatë performancës, këngëtari amerikan rrëshqiti teksa po zbriste shkallët për në skenë por u rrëzua para publikut.
@thesun Watch the awkward moment Jason Derulo slips on stairs and falls on-stage during his Capital Summertime ball performance. Tap to read more. #JasonDerulo #Blunder #Accident #SummertimeBall #Music ♬ original sound - The Sun
Megjithatë, Derulo e kaloi situatën me qetësinë që e karakterizon dhe dukej se nuk kishte pësuar lëndime. Pas incidentit, ai iu drejtua turmës me humor duke thënë: “Mbijetova!”
Duke ruajtur gjakftohtësinë, ai qëndroi për një moment në gjunjë dhe ngriti gishtin lart, ndërsa mblidhte veten para se të vazhdonte performancën.
Fansat e pranishëm e duartrokitën dhe e mbështetën, ndërsa ai u ngrit dhe vijoi koncertin pa probleme.
Pamjet e momentit u shpërndanë shpejt në TikTok, ku shumë ndjekës reaguan me komente.