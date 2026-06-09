Aubrey Plaza dhe Christopher Abbott bëjnë debutimin e tyre në tapetin e kuq në Çmimet Tony pas zbulimit të shtatzënisë
Aubrey Plaza dhe Christopher Abbott u shfaqën shumë të dashuruar të dielën, teksa bënë debutimin e tyre në tapetin e kuq si çift në edicionin e 79-të të Çmimeve Tony, të mbajtur në sallën ikonike Radio City Music Hall në Nju Jork.
Ylli 41-vjeçar i serialit Parks and Recreation dhe aktori 40-vjeçar dhuruan një paraqitje të përzemërt, ndërsa Plaza mbante me kujdes barkun e saj të rrumbullakosur të shtatzënisë.
Ajo ishte aty për të mbështetur Abbott-in, i njohur për rolin e tij në serialin Girls, i cili ishte i nominuar në kategorinë Aktori më i Mirë në Rol Dytësor në një Shfaqje Teatrale, për interpretimin e personazhit Biff Loman, djalit të Willy Loman-it, në veprën klasike të Arthur Miller, Death of a Salesman.
Plaza dhe Abbott ecën për herë të parë së bashku në tapetin e kuq si çift, pasi fansat e tyre u surprizuan në prill nga raportimet se ajo po pret fëmijën e saj të parë me aktorin.
Fëmija, gjinia e të cilit ende nuk është bërë publike, pritet të vijë në jetë në vjeshtë.
Plaza dukej rrezatuese me një fustan të zi me rripa të hollë, i cili i theksonte barkun dhe ishte zbukuruar me vija të gjera vertikale.
Fustani i gjatë deri në dysheme kishte detaje kontrastuese të bardha në formë trekëndëshash, që përfundonin te rripat e hollë të veshjes.
Ajo e kompletoi pamjen me sandale elegante me majë të hapur dhe zgjodhi të mos përdorte shumë aksesorë, ndërsa flokët ngjyrë kafe i mbajti të lëshuara.
Edhe Abbott ishte në të njëjtën linjë elegante me partneren e tij, duke u paraqitur po aq stil dhe i kuruar në çdo detaj.